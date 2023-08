E’ MIRKO RAGUSO IL NUOVO PRESIDENTE DI COLDIRETTI BARI

Mirko Raguso è stato eletto il nuovo presidente di Coldiretti Bari, a seguito dell’assemblea elettiva dei presidenti del territorio che gli ha conferito il mandato di guidare l’organizzazione di Bari e BAT per il prossimo quinquennio 2023-2028. A supporto di Raguso, ricopriranno il ruolo di vicepresidenti Francesca De Martino di Trani e Mauro De Ruvo di Molfetta.

Classe 1986 di Gravina, Raguso ha assunto la guida dell’azienda agricola di famiglia, inizialmente focalizzata sulla produzione di cereali. Con la sua visione imprenditoriale, ha trasformato l’azienda in un polo di trasformazione operante tra la Puglia e la Basilicata, dando vita al primo pastificio agricolo che offre pasta 100% made in Italy, realizzata esclusivamente con grano pugliese e lucano. L’azienda si contraddistingue per la produzione di pasta trafilata in bronzo e per le specialità regionali pugliesi.

Da sempre impegnato nello sviluppo dell’economia circolare, Mirko Raguso è stato premiato dall’ex Ministro Profumo per la mattonella ‘P@glia efficiente per natura’, riconosciuta tra i Progetti di Social Innovation e nelle azioni integrate per lo sviluppo sostenibile, focalizzata sulla energy efficiency e low carbon technologies.

Il neo eletto presidente, in un primo commento, ha dichiarato: “Il nostro impegno continuerà lungo la strategia competitiva basata su un portafoglio di valori, materiali e immateriali, per conferire una posizione forte e innovativa all’agricoltura e all’agroalimentare sul mercato, con un’impronta sociale.” Raguso ha ringraziato l’assemblea dei presidenti per la fiducia accordatagli, sottolineando che Coldiretti rappresenterà sempre più un sindacato imprenditoriale di filiera, realizzando accordi economici finalizzati alla massima valorizzazione della produzione agricola e alla stipula di contratti di filiera per garantire un giusto reddito alle aziende e prodotti di qualità a prezzi equi per i consumatori.

Tra le principali sfide che affronterà Coldiretti Bari e BAT, ci sarà la lotta alla criminalità nelle campagne, la semplificazione della macchina burocratica e la battaglia contro l’etichettatura a semaforo, che penalizza prodotti di eccellenza come l’olio extravergine d’oliva e favorisce incomprensibilmente prodotti come l’olio di colza. Inoltre, l’organizzazione sarà particolarmente attenta a frenare definitivamente l’avanzata della Xylella nell’intera provincia di Bari.

Il mandato di Mirko Raguso alla guida di Coldiretti Bari si preannuncia come un periodo di impegno e progetti ambiziosi, finalizzati a sostenere e valorizzare l’agricoltura locale e promuovere il made in Italy agroalimentare.