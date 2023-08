Banca dei Saperi – Sono stati presentati i lavori del secondo lotto

Per l’ex Banca d’Italia, sede del corso di laurea in Medicina, si avviano i lavori per il secondo lotto: primo e secondo piano saranno rinnovati e adeguati per ospitare moderne aule per lezioni e sale studio. Gli interventi nel pieno rispetto del valore storico e artistico della struttura di Piazza Ebalia. Investimenti per circa 7,5 milioni di euro per un anno di lavori.

Sono stati presentati stamattina, presso l’Auditorium del Padiglione Vinci a Taranto, i prossimi lavori nella ex Banca d’Italia, sede tarantina del corso di laurea in Medicina dell’Uniba. Presenti il direttore generale della Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco, il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, il presidente della Scuola di Medicina dell’Uniba Alessandro Dell’Erba e il presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto Cosimo Nume.

“Continua il nostro impegno, con il sostegno della Regione Puglia e delle altre istituzioni, per lo sviluppo a Taranto di un polo didattico per la formazione dei futuri professionisti sanitari – ha affermato Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto – Questo nostro impegno è fondamentale non solo perché offre una risposta alla carenza di personale specializzato ma anche perché l’università è un fattore di sviluppo notevole per l’intero territorio ionico”.

A fine agosto 2023 sarà avviato il secondo lotto funzionale del progetto che, per una spesa di circa 5 milioni e mezzo di euro per i lavori e ulteriori 2 milioni per la fornitura di arredi e attrezzature, prevede il restauro e la rifunzionalizzazione del primo e del secondo piano della struttura per accogliere studenti e uffici. Grazie all’intervento, progettato da Asl Taranto insieme ad Asset, l’agenzia della Regione Puglia per lo sviluppo del territorio, si procederà al miglioramento sismico della struttura, necessario per il cambio di destinazione d’uso, e alla riconfigurazione degli spazi per garantire le attività didattiche e formative.



Al primo piano, che ospitava gli ambienti di rappresentanza della filiale, quali ufficio e segreteria di direzione, sala del consiglio e biblioteca, il progetto prevede la realizzazione di quattro aule didattiche per un totale di oltre 250 posti, un’aula studio da 32 posti, una sala riunioni, l’ufficio di presidenza con la segreteria e un altro ufficio; il secondo piano, invece, ospiterà altre tre aule per le lezioni per un totale di 170 posti e due aule studio per un totale di 50 posti. Ogni piano avrà servizi igienici adeguati all’utenza e spazi necessari per la sicurezza.

“La scuola di medicina ha una ricaduta sul nostro territorio – ha affermato il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci – è un driver economico e sociale, non solo un’etichetta per fare bella figura. È importante per la comunità che sta invecchiando ma, come tutti i progetti complessi, richiede tempo e, quindi, serve affidabilità”.

I lavori del secondo lotto hanno una durata prevista di circa un anno e porteranno a completamento quanto realizzato con il primo lotto che ha riguardato la realizzazione di aule, laboratori e servizi di supporto al piano rialzato e che ha trovato la propria conclusione a ottobre 2020 con l’inaugurazione e l’avvio delle lezioni del corso di laurea in Medicina.



Trattandosi di un immobile di pregio storico e artistico, ogni intervento è sottoposto al parere vincolante della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto e, per le proprie competenze, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto.

“Questi lavori continuano il progetto di costruzione della Scuola di Medicina a Taranto – ha chiosato il professor Alessandro Dell’Erba, presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari – che non è solo il corso di laurea in medicina ma anche i corsi per le altre professioni sanitarie, sempre più necessarie per garantire la cura delle persone”.

I nuovi lavori prevedono non solo l’adeguamento degli spazi ma anche l’adeguamento tecnico o il potenziamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuove dotazioni per l’efficientamento energetico e l’uso di energie rinnovabili. Si procederà infine con l’adeguamento dei percorsi per il superamento completo delle barriere architettoniche e l’installazione degli arredi fissi e mobili e delle apparecchiature didattiche e scientifiche per le aule didattiche.

Per quel che riguarda i fondi, 3,2 milioni di euro sono stanziati dal Ministero dei Beni Culturali, mentre la restante parte è finanziata dalla Regione Puglia.

Il palazzo, sede della Banca d’Italia fino alla chiusura della filiale ionica (2016), è ubicato nella parte più occidentale del Borgo, in Piazza Ebalia, antistante la fontana “Rosa dei venti”, davanti al Lungomare Vittorio Emanuele II, è affacciato sulla rada del Mar Grande. Inaugurato il 6 luglio del 1942, il progetto fu curato dall’architetto Cesare Bazzani, che progettò anche il palazzo delle Poste e l’attigua ex casa del Fascio (oggi sede del Catasto).

È un edificio costituito da un unico blocco, sottoposto a vincolo di interesse storico artistico. È composto da un piano interrato, che prevede anche un ampio rifugio antiaereo, le strutture degli archivi e dei locali di sicurezza, tre piani sviluppati in altezza e un cortile.



Al piano rialzato, quello in cui si svolgevano le attività della banca con l’utenza, si trovava un grande open space, illuminato da un ampio lucernario, suddiviso con pareti in vetrate antisfondamento per dare forma al salone del pubblico e agli uffici operativi.

Il primo piano, invece, ospitava gli ambienti di rappresentanza della filiale (ufficio e segreteria di direzione, sala del consiglio, biblioteca).

Acquisito dapprima in comodato d’uso dalla Asl Taranto, nel giugno 2020 sono stati avviati, per un costo di circa 3 milioni di euro, i lavori del primo lotto funzionale che hanno interessato il seminterrato (locali per gli impianti e archivio) e il piano rialzato. Al piano rialzato sono stati realizzati interventi “leggeri”: grazie a pareti mobili e cartongesso, sono state realizzate tre aule didattiche, un’aula studio, una segreteria didattica, una mediateca-biblioteca e tre laboratori scientifici.



A seguito di questi interventi, il 12 ottobre 2020 si è tenuta l’inaugurazione alla presenza dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e l’avvio delle lezioni del corso di laurea in Medicina.

Durante il periodo della pandemia Covid, con la sospensione delle lezioni in presenza, l’edificio, forte della sua posizione centrale e facilmente raggiungibile, nei primi mesi del 2021 è stato utilizzato come hub vaccinale.

Il 15 febbraio 2022 la Banca dei Saperi è definitivamente passata sotto la proprietà Asl Taranto: grazie ai fondi CIPE, con una spesa di 4,5 milioni di euro, Asl Taranto ha acquisito l’intero stabile. Nasce così la “Banca dei Saperi”.