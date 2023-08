Estate sicura: controllate oltre 600 persone e circa 220 auto

Nel quadro dell’azione di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Questore di Brindisi Annino Gargano, la Polizia di Stato ha continuato le operazioni anche nel pieno della stagione estiva, con particolare attenzione alla movida e agli eventi in tutta la provincia.

Nel recente weekend, durante la manifestazione “Polifonic Festival 2023” svoltasi nell’agro di Cisternino, il personale della Squadra Mobile della Questura, supportato dal Commissariato di P.S. di Ostuni, ha proceduto al controllo di un giovane comportantesi in modo sospetto, avvicinando i partecipanti all’evento. Il trentenne, originario della provincia di Milano, è stato trovato in possesso di numerose banconote di vario taglio, materiale per il confezionamento e una consistente quantità di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sono state sequestrate 163 pasticche di ecstasy, 54 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish.

Il sospettato è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle procedure di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state avviate le procedure per l’applicazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni.

In occasione dello stesso evento, il giorno precedente, altri due ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà. Il primo è stato trovato con 10 grammi di cocaina, mentre il secondo con 2,3 grammi di hashish.

Nella giornata successiva, durante ulteriori controlli, le Volanti della Questura hanno deferito in stato di libertà un 37enne brindisino per detenzione ai fini di spaccio di 3 grammi di cocaina confezionata in più dosi. L’uomo è stato anche contravvenzionato per violazione al Codice della Strada a causa della guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Complessivamente, durante i servizi del fine settimana, sono state controllate oltre 600 persone e circa 220 auto, con la contestazione di una decina di violazioni del Codice della Strada.

Parallelamente, sono state effettuate verifiche amministrative presso gli esercizi pubblici, con un rafforzamento dei servizi predisposti dal Questore. A Ostuni, l’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato P.S., in collaborazione con la Polizia Locale e l’ASL di Brindisi, ha controllato alcuni locali della città rilevando 2 infrazioni e procedendo a un sequestro amministrativo.

L’attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti rimane prioritaria per la Polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini durante la movimentata stagione estiva.