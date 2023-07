‘La Piazza’ al centro del dibattito politico con Salvini, Tajani e Meloni in Puglia

La fine di agosto sarà ricca di appuntamenti politici in Puglia, dove si terrà la manifestazione ‘la Piazza’.

Si tratta di una kermesse organizzata da Angelo Perrino, direttore di Affariitaliani.it, che ospiterà numerosi esponenti del governo e dell’opposizione.

I vicepremier e i ministri di Fratelli d’Italia

Tra gli ospiti più attesi ci sono i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, che rappresentano le due anime di Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni.

Con loro ci saranno anche quattro ministri del governo:

Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali);

Raffaele Fitto (Affari Europei, Sud, Coesione e Pnrr);

Gennaro Sangiuliano (Cultura);

Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy).

I temi di attualità politica

La kermesse si svolgerà a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, dal 26 al 28 agosto. I temi di attualità politica saranno al centro del dibattito, tra cui il futuro di Fratelli d’Italia in vista delle prossime europee, i nuovi equilibri politici alla luce delle ambizioni di Salvini e della scomparsa di Berlusconi, la politica internazionale con una guerra che continua nonostante i tentativi di pacificazione, la manovra economica d’autunno e il debito pubblico in crescita.

Gli altri ospiti della manifestazione

Oltre ai rappresentanti del governo, alla manifestazione parteciperanno anche esponenti dell’opposizione e della società civile.

Tra questi ci sono:

Loredana Capone (vicepresidente Pd);

Marco Rizzo (presidente del Partito Comunista);

Michele Emiliano (presidente della Regione Puglia);

Antonio Decaro (sindaco di Bari e presidente Anci);

Matteo Zoppas (presidente dell’agenzia Ice)

Stefano Bisi (giornalista, scrittore e Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia);

Piercamillo Davigo (ex magistrato e membro del Csm).