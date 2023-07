Quando il caldo fa male alla testa: giovane punta pistola contro la Polizia

Un 18enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per il reato di minacce e porto abusivo di arma, dopo essere stato sorpreso passeggiare nel centro della città con una pistola.

L’operazione è stata portata a termine dai coraggiosi agenti della Squadra Volante della Questura, intervenuti in Via di Palma dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 113 della Sala Operativa. La chiamata segnalava la presenza sospetta di un giovane armato di pistola che si aggirava nelle vie del centro cittadino.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno avvistato un ragazzo vestito in stile rapper, che camminava per strada impugnando una pistola che, a prima vista, assomigliava molto a quelle in uso alle Forze dell’Ordine. Con grande professionalità, i poliziotti hanno intimato al giovane di fermarsi, ma la situazione si è subito complicata quando il ragazzo ha puntato l’arma verso i colleghi.

Tuttavia, grazie all’insistenza e alla determinazione dei poliziotti, il giovane ha deciso di deporre spontaneamente l’arma a terra. Dopo averlo messo in sicurezza, il soggetto è stato condotto presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto che l’arma in possesso del giovane era una fedele riproduzione di una pistola d’ordinanza utilizzata dalle Forze dell’Ordine, ma con un importante dettaglio: era realizzata interamente in materiale plastico e priva del tappo rosso, segno distintivo delle armi giocattolo o replica.

Il pericoloso episodio ha quindi avuto un esito fortunatamente positivo grazie all’abilità e alla tempestività degli agenti di polizia che hanno impedito il verificarsi di conseguenze più gravi. La presenza di armi, anche se finte, in luoghi pubblici rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini e richiede sempre la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà, mentre l’arma finta è stata sequestrata per essere rimossa dalla circolazione e prevenire situazioni pericolose simili in futuro.