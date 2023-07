Ostuni – Martina Franca: incidente mortale per un giovane scooterista

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un ragazzo di 25 anni, che viaggiava in scooter sulla strada che collega Ostuni a Martina Franca, in provincia di Brindisi.

Come è avvenuto l’incidente

La notte scorsa, il giovane era alla guida del suo Piaggio Beverly, quando ha perso il controllo del mezzo in una curva e si è schiantato sull’asfalto. Nonostante i soccorsi tempestivi, i sanitari non sono riusciti a rianimarlo e hanno dovuto constatarne il decesso.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare le cause dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, tra cui quella di una possibile mancata precedenza o di una velocità eccessiva.