Tragico incidente per un neurologo originario di Torre Santa Susanna

Un tragico incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 8.30 a Roma, in via Casale di San Pio, zona Aurelia, dove un’auto pirata ha investito e ucciso un motociclista. La vittima è un medico neurologo di 51 anni, originario di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, di nome Giancarlo Zito, che viaggiava sulla sua motocicletta al momento dell’incidente.

Il conducente dell’auto coinvolto nello schianto si è dato alla fuga, e al momento le autorità stanno facendo tutto il possibile per rintracciarlo. Questo pirata della strada ha causato una tragedia e dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

La comunità è in lutto per la perdita del dottor Zito, un professionista stimato nel suo campo e amato da molti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici del dottor Zito, che devono affrontare un momento così difficile.

Partite le indagini delle autorità che vertono alla cattura del conducente fuggitivo, affinché sia fatta giustizia per la vittima e i suoi cari. In questo momento di dolore, ci uniamo alla comunità nel ricordare il dottor Giancarlo Zito e nel chiedere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale per prevenire tragedie simili in futuro.