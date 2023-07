Stadio di Taranto – Il Commissario dei Giochi del Mediterraneo risponde all’architetto De Palma

Continua il percorso dell’architetto Enzo De Palma per giungere alla concretizzazione dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026, dopo aver reso noto il suo progetto per il restayling dello stadio comunale Erasmo Iacovone ha inviato una pec al Commissario Governativo per i Giochi Massimo Ferrarese che per opportuna conoscenza rendiamo nota alla stampa.

“Oggi è avvenuto, almeno per quanto mi riguarda, un qualcosa che mi ha notevolmente gratificato – dice De Palma – a poche ore di distanza la richiamata pec il Dott. Ferrarese mi ha inoltrato un messaggio che dice testualmente: salve architetto, quando vuole possiamo sentirci.

Massimo Ferrarese successivamente è riuscito a contattarmi e tra noi è intercorsa una cordialissima telefonata nel corso della quale è emersa una piena condivisione sulle modalità e i criteri di restyling dello stadio Iacovone. Ovviamente ritengo di non dover entrare nei dettagli della nostra conversazione mantenendo il massimo riserbo possibile. Ho ribadito inoltre al Commissario che io mi batto unicamente poiché i giochi del Mediterraneo si realizzino a Taranto cantierizzando tutti gli impianti sportivi programmati.

In conclusione mi sono permesso di rivolgere al Commissario Governativo l’auspicio che egli possa essere apprezzato dalla cittadinanza ma soprattutto dagli sportivi tarantini che ancora oggi ricordano le gesta dell’omonimo giocatore Ferrarese nello stadio Mazzola”.