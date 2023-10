Il punto sullo stadio Iacovone di Taranto

Dopo gli ultimi incontri istituzionali, la situazione è quella che vi descriviamo di seguito.

In pratica, è prevista la demolizione dei settori inferiori dello stadio, in vista dell’annuncio del bando per la ristrutturazione.

L’obiettivo è quello di terminare, definitivamente, i lavori entro marzo 2026, ovvero prima che inizino i Giochi del Mediterraneo.

Ovviamente, verranno demoliti solo gli anelli inferiori dei settori, mentre gli anelli superiori saranno ristrutturati.

L’importante investimento previsto nel progetto, è di 28 milioni di euro.