Nasce a Bari il corso per “Sommelier Astemio” Un modo per assaporare, almeno per un giorno, la quotidianità di quanti hanno consacrato la loro vita al “Nettare degli Dei”.

Un nuovo progetto, un progetto unico in Italia e precisamente in Puglia: “Il Sommelier Astemio”, iniziativa in cui il mondo del vino diventa, veicolo e strumento per sostenere idee e progetti inclusivi.

Occasione straordinaria per far conoscere ad appassionati e specialisti del settore, l’areale di produzione e accendere i riflettori della stampa nazionale e regionale su questa terra meravigliosa e multiforme, dalle radici antiche e dai paesaggi contrastanti dove le vigne disegnano un paesaggio unico.

“Sommelier Astemio” è una forte occasione di coinvolgimento per le cantine, produttori e aspiranti Sommelier Astemi che impareranno a servire il vino, ad abbinarlo al cibo, a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto, acquisendo una vera e propria professionalità.

Il Sommelier Astemio è un percorso didattico dedicato a ragazzi con bisogni educativi speciali. Nato ufficialmente con il primo corso di formazione organizzato a Bari nel marzo 2022, presso il Grande Albergo delle Nazioni di Bari, è frutto della tenacia del delegato barese, Raffaele Massa, e del lavoro dell’Associazione Sommelier Italia.

Dopo mesi e mesi di tenace lavoro, confronti e approfondimenti, sostenuti da tutta la regione, sono approdati alla realizzazione di un vero e proprio programma istituzionale e permanente, ovvero uno specifico corso di formazione tenuto da docenti AIS, corredato da un apposito libro: Io valgo… Imparo a raccontare il vino.

Attraverso il testo e le relative lezioni, gli studenti affrontano i temi fondamentali della didattica AIS (viticoltura, enologia, caratteristiche visive e olfattive dei vini, tecniche di servizio, criteri di abbinamento al cibo) sviluppati attraverso un linguaggio semplice e chiaro, con illustrazioni, fumetti e didascalie idonee a essere comprese e ricordate.

Il corso in uso in varie scuole e in numerose Sezioni AIS, consentirà a «questi studenti speciali, non potendo assumere sostanze alcoliche», di imparare «a servire il vino, ad abbinarlo al cibo e a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto».

Il progetto del Sommelier Astemio sarà implementato, per il futuro, con creazione di una Masseria Didattica (con la condivisione del Comune di Bari), nella quale sarà realizzata una sala di formazione ed una enoteca con cucina per ampliare la proposta formativa con corsi di cucina e pasticceria inclusiva. «L’universo del vino diventa così strumento di inclusione sociale grazie a numerose iniziative dirette all’inserimento, nel mondo del lavoro, di ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali, senza trascurare la sostenibilità sociale ed ambientale».