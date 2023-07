Calcio giovanile. Virtus Taranto. Riparte la nuova stagione con le riconferme

La stagione in casa Virtus Taranto riparte programmando in anticipo la nuova stagione agonistica con alcune novità importanti in particolare l’affiliazione e la partecipazione ai campionati FIGC.

“Ripartiamo con grande entusiasmo – afferma il direttore generale Fabio Buonafede – cercheremo di perfezionare ulteriormente la nostra organizzazione anche per quelle attività extra-calcistiche nelle quali coinvolgeremo i nostri ragazzi. Di sicuro la novità più importante sarà l’affiliazione alla FIGC ma, almeno al momento, non sappiamo a quali campionati parteciperemo”.

Saranno 5 le strutture a disposizione della scuola calcio tarantina con i seguenti tecnici a disposizione: la struttura storica del Centro Sportivo della Parrocchia di San Vitosarà seguita dai tecnici Michele Tedesco, Francesco Scafolieri e Massimo Palomba e Raffaele Lupoli; i tecnici Mimmo Cordola, Andrea Cordola e Luca Sergio saranno presenti nella struttura dei campi del Beato Nunzio Sulprizio; Domenico De Lorenzo, Saverio Franco e Aldo Stefanelli cureranno il Mediterraneo Village; Andrea Cordola avrà a disposizione la struttura della Chiesa di Santa Rita; Sossio Aruta e Carlo Fuggetti con la collaborazione di Giuseppe Borrelli saranno presenti allo Iacovone B “F. Di Molfetta” riconferma nello staff tecnico per il preparatore dei portieri Gianfranco Sportelli restano ancora da assegnare i tecnici che cureranno il Centro S. del Faro Sport, struttura nella quale è presente anche Casa VirtusTaranto: la sede per le riunioni e tutte le attività collaterali della scuola calcio.



Le categorie di calciatori curate dalla Virtus Taranto saranno: Piccoli Amici (classi 2017-18-19) Primi Calci(2015-16) Pulcini (2013-14) Esordienti (2011-12) Giovanissimi (2009-10) Allievi (2007-08). “Oltre ai tecnici riconfermati – continua Buonafede – ci saranno altri innesti di allenatori che ho già ingaggiato ma ufficializzeremo nelle prossime settimane”. Per info e iscrizioni chiamare il numero: cell. 348/3841117 Fabio Buonafede.