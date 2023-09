Calcio giovanile – Virtus Taranto affiliata alla FIGC

Le iscrizioni sono partite dal 4 settembre tra le novità l’utilizzo del Palazzetto di Leporano

Dopo l’apertura delle iscrizioni lo scorso 4 settembre in casa Virtus Taranto si respira un palpabile entusiasmo per l’affiliazione alla FIGC come sottolinea il direttore generale della scuola calcio ionica Fabio Buonafede: “Abbiamo avuto la conferma dell’affiliazione alla FIGC, questa è una notizia che tutta la famiglia Virtus attendeva da tempo con ansia. Adesso stiamo provvedendo con i nostri tecnici all’organizzazione dei campionati che affronteremo con alcune fasce d’età come gli Allievi, i Giovanissimi, Esordienti e Pulcini”.

L’affiliazione alla FIGC non è l’unica novità della nuova stagione infatti tra le strutture storiche ubicate in punti strategici del capoluogo ionico, si è aggiunta un’altra struttura in provincia di Taranto: “Abbiamo aggiunto alle nostre meravigliose strutture anche quella del Palazzetto dello Sport di Leporano, a tale riguardo ringrazio il Comune della cittadina ionica e l’Amministrazione per averci concesso l’utilizzo di questa strutturabella e funzionale”. Il messaggio finale è dedicato alle prospettive della nuova stagione: “Siamo partiti dallo scorso 4 settembre con le iscrizioni per la nuova stagione, noto già movimento e fermento nelle varie strutture a nostra disposizione; questo è un momento cruciale per noi in quanto i genitori e i ragazzi devono scegliere accuratamente l’impianto più adatto alle proprie esigenze. Stiamo ottenendo un ottimo riscontro numerico e chiaramente l’obiettivo è di raggiungere anche quest’anno come l’anno scorso il sold-out in tutte le nostre strutture. Invito tutti i ragazzi e i loro genitori a venire a trovarci e conoscerci per entrare a fare parte della nostra grande famiglia della Virtus Taranto”.