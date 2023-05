Taranto Fc 1927 -Mister Capuano sta progettando il futuro

Mister Capuano ha le idee chiare su come far ripartire il Taranto nel prossimo anno. E’ evidente a tutti che sarà un Taranto da puntellare in avanti e occorrerà sostituire i vari calciatori che torneranno alle società di appartenenza.

Ma ci saranno anche dei ritorni dai prestiti. Oltre a valutare i giovani rientranti, ovvero i vari Maiorino, Camorani ed altri, il più atteso è certamente Giuseppe Lamonica.

Trattandosi di una punta che può svariare nei vari ruoli d’attacco, Capuano lo vorrebbe in gruppo, trattandosi di un calciatore professionalmente adeguato a giocare in una società che tende a valorizzare i giovani.

E proprio su questo punto, riteniamo che il mister stia preparando un progetto con la società, per la valorizzazione del settore giovanile. Questo si intenderebbe quando si ipotizza un Ezio Manager.

Lo conferma il fatto che, ultimamente, stia seguendo le partite delle varie squadre legate al Taranto Fc 1927.