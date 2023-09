Taranto Fc – Riconciliazione tra un giornalista di Benevento e Capuano

Dopo una lunga attesa, quasi vent’anni, oggi, finalmente, si è svolto un incontro risolutivo e chiarificatore, fra, Reno Giannantonio storico giornalista sportivo di Benevento e Mister Eziolino Capuano.

Il giornalista, come segnala il sito Anteprima24.it ,si è presentato con un raffinato mazzo di fiori e una bottiglia pregiata del vino La Fortezza all’Hotel Lemi.

Nel pomeriggio di ieri 20 settembre, la squadra tarantina è giunta in città in vista della partita allo stadio “Vigorito” contro il Benevento.

Questo gesto affettuoso da parte del tecnico di Pescopagano, una figura spesso sotto i riflettori per i suoi successi nel mondo dello sport e per le sue incursioni al di fuori del campo, è stato calorosamente accolto come risposta all’affetto dimostrato nei suoi confronti dal veterano giornalista beneventano.