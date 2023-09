Apertura straordinaria dell’archivio di Stato di Taranto: documenti custoditi gelosamente aperti al pubblico

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, l’Archivio di Stato di Taranto apre le porte al pubblico in una straordinaria giornata dedicata alla scoperta dei tesori storici della città.

Con oltre 9000 metri di documenti custoditi gelosamente, l’Archivio di Stato rappresenta una testimonianza vivente della storia plurisecolare di Taranto e delle sue istituzioni. Sabato 23 settembre, visitatori di tutte le età avranno l’opportunità di immergersi in questa straordinaria eredità.

Un viaggio nel tempo: Dal XIV al XIX secolo

Durante questa eccezionale apertura, saranno esposti alcuni dei documenti più antichi e significativi conservati nell’Istituto. Tra pergamene, cartografia storica, atti notarili e registri dello Stato civile, i visitatori saranno condotti in un affascinante percorso che attraversa i secoli, dal XIV al XIX.

In un gesto che abbatte le barriere tra il passato e il presente, l’Archivio di Stato di Taranto rompe con l’idea stereotipata di essere un luogo riservato esclusivamente a studiosi e ricercatori. Durante l’evento, saranno illustrate le finalità istituzionali dell’archivio, offrendo un’occasione unica per comprendere il lavoro svolto dietro le quinte.

Un’esperienza immersiva

In un’iniziativa volta a valorizzare le straordinarie risorse delle fonti archivistiche, l’Archivio di Stato offre ai visitatori la possibilità di entrare fisicamente nei depositi documentari nella sede centrale dell’Istituto, in via F. Di Palma n. 4.

Questa esperienza diretta permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con il passato attraverso i documenti originali, presentati nella loro sede naturale di conservazione.

Guida esperta per un viaggio nel passato

Due visite guidate, condotte dal personale qualificato dell’Istituto, saranno disponibili alle ore 17:00 e alle ore 18:30. Queste visite offriranno un’opportunità unica di approfondire la conoscenza di Taranto attraverso le testimonianze scritte del passato.

Partecipazione gratuita

L’accesso a questa straordinaria giornata di scoperta è completamente gratuito, senza necessità di prenotazione. Ciò consente a chiunque di partecipare e di avvicinarsi a questa preziosa eredità storica.

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica che vi porterà nel cuore pulsante della storia di Taranto. Vi aspettiamo sabato 23 settembre all’Archivio di Stato di Taranto, in via F. Di Palma n. 4, per un viaggio senza tempo tra le testimonianze del passato.