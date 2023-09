“Terremoto” o “Scandalo” amministrativo ad Altamura? Polis2030 ricorre al TAR Le perizie calligrafiche rischiano di aprire uno scandalo sulle elezioni comunali del 2023 ad Altamura in provincia di Bari.

L’attesa è legata all’arrivo della prima udienza fissata per il 22 novembre, sul cui esito peraltro ci sono pochi dubbi. Si dovrà certificare che le sottoscrizioni degli elettori delle liste “Progetto Altamura” e “Unione di Centro”, a sostegno del Sindaco Vitantonio Petronella, non appartengano ai cittadini elettori indicati negli elenchi e che le due liste presentate a sostegno della coalizione “Altamura Protagonista”, siano irregolari.

La “quaestio” è nata dalla denuncia da parte della coalizione Polis2030 guidata dall’avvocato penalista Giovanni Moramarco, nonchè consigliere di opposizione, che ha avviato un’indagine penale che ora potrebbe estendersi ad altre firme con risvolti assolutamente imprevedibili.

La coalizione Polis2030, nelle persone dei consiglieri comunali Giovanni Moramarco, Giandomenico Marroccoli, Gianfranco Berloco, Michele Denora, Onofrio Gallo, Luca Genco, Giovanni Saponaro e Michele Ventricelli , ha voluto impugnare i risultati della competizione elettorale di Maggio 2023 perché ci sono molteplici ragioni che vizierebbero i risultati elettorali, in primo luogo un numero di schede bianche spropositato rispetto al turno di ballottaggio, pari a 431.

Nell’istanza si richiede l’annullamento delle operazioni elettorali relative alle elezioni del sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio e del turno di ballottaggio del 28 e 29 maggio, e in particolare l’annullamento nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla competizione delle liste “Progetto Altamura” e “UDC”, presentate a supporto di Petronella.

Avvocato Giovanni Moramarco: “Gli esponenti del Governo Regionale di riferimento della coalizione “Altamura Protagonista” e lo stesso candidato Sindaco non potevano non sapere quanto accaduto in quanto era noto che la lista “Progetto Altamura” fu riformulata nelle due ore precedenti al termine [ore 12.00 del 15.4.23] di deposito“.

ll TAR Puglia accoglierà il ricorso presentato dall’opposizione di centrodestra, segnatamente da Forza Italia, con cui viene chiesto l’annullamento, per presunte irregolarità nel conteggio dei voti, delle ultime consultazioni amministrative ad Altamura che, nel maggio scorso, ha portato alla elezione del candidato ed attuale sindaco prof. Vitantonio Petronella?