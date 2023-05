Il Taranto Primavera 4 non va in finale per un gol

Biognava vincere con due gol di scarto per approdare alla finale contro il San Donato Tavarnelle, invece al ‘Francesco De Molfetta’ finisce 2-1 con il Taranto che deve salutare i playoff in attesa della conclusione della stagione che potrebbe sancire ugualmente la promozione in Primavera 3.

Contro l’Aquila Montevarchi, vittoriosa all’andata per 2-0, i rossoblu impiegano 4 minuti a trovare il gol del vantaggio. Lo sigla Mariano più abile di tutti a svettare in area e a insaccare.



Il Taranto nel primo tempo ha anche due colossali occasioni per chiudere anzitempo i conti dapprima con Badji e poi con Colurciello che da pochi passi non riescono a battere De Gennaro.

Nella ripresa gli ospiti entrano in campo più determinati e freddano i rossoblu già dopo 120 secondi quando in mischia Boncompagni trova la momentanea rete che vale la qualificazione alla finale per la squadra toscana.



Il Taranto potrebbe anche pareggiare al 10′, ma Badji tutto solo su cross di Marini manda clamorosamente sul fondo all’altezza del primo palo.



Koepke a quattro minuti dalla fine ci prova in acrobazia sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma De Gennaro è strepitoso nel respingere il colpo di tacco del centravanti rossoblu. I padroni di casa ci provano in tutti i modi, ma il risultato non cambierà.

Sarà l’Aquila Montevarchi quindi a sfidare il San Donato Tavarnelle nella finale per la promozione in Primavera 3 nonostante i toscani, al pari della Fidelis Andria, abbiano perso il diritto alla promozione con la retrocessione in Serie D delle rispettive prime squadre. Una circostanza che permetterebbe proprio a Taranto e San Donato Tavarnelle il salto di categoria.

TABELLINO

TARANTO-AQUILA MONTEVARCHI 2-1

TARANTO – Di Serio, Barchi, Polanco, Musto, Mariano, De Simone, Marini, Baratto (38’st.Caldiero), Badji, Colurciello, Koepke. All.: Marino (A disp.: Palmieri, Sansolini, Polizzi, Muresan, Cannatella, Petrone, Califano, Mandueke, Valente, Lo Iacono, Gallitelli).

AQUILA MONTEVARCHI – De Gennaro, Cappelli, Gori, Nardi (1’st-Cocci), Poggesi, Lucatuorto (16′ Calosci), Casagni, Morozzi, Boncompagni, Croci (46’st.Bigazzi), Lorenzini. All.: Falagiani (Rossi, Dini, Tommasini, Parrini, Giusti).

RETI: 4′ Mariano (T), 36′ Badji (T), 2’st.Boncompagni (AM)

ARBITRO – Rispoli di Locri (Cecchi di Roma 1, Starnini di Viterbo)

AMMONITI – Barchi (T), Gallitelli (T), Baratto (T)

ESPULSI – Nessuno

ANGOLI – 4-3

RECUPERO – 2’pt., 5’st.