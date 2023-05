“Volti Nicolaiani”- presentato il catalogo della mostra dedicata a San Nicola

“Volti Nicolaiani”: presento il catalogo della mostra dedicata a San Nicola San Nicola è il santo che ha goduto nella vita della Chiesa il culto più esteso, dopo quello della Beata Vergine Maria. Uomo della carità si distinse per la sua generosità verso i poveri e i bisognosi.

San Nicola di Myra viene detto anche di Bari, perché a Bari fu portato e rimase conservato il suo corpo. Nel 1087, circa 62 marinai si impossessarono delle sue reliquie e consegnarono il corpo al benedettino Elia, abate di San Benedetto, il quale edificò sul posto la Basilica del santo.

Il santo vescovo Nicola è molto venerato in tutto il mondo cattolico e ortodosso e specialmente in Russia dove, come a Bari, oltre alla festa universale del 6 dicembre c’è anche quella del 9 maggio a memoria della traslazione delle reliquie.

È stato presentato al Museo Civico di Bari il catalogo, edito da Adda, della mostra iconografica “Volti Nicolaiani”, organizzata e promossa dalla Fondazione Nikolaos in collaborazione con l’assessorato alle Culture e il Museo Civico del Comune di Bari.

All’incontro hanno partecipato Ines Pierucci, assessore alle Politiche Culturali del Comune di Bari, Francesco Carofiglio, direttore del museo che ospita l’esposizione, e Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos.

«Abbiamo il piacere – ha dichiarato il direttore del museo Carofiglio – di presentare il decimo volume dei Documenti del Museo Civico, collana che abbiamo inaugurato poco prima della pandemia, e ci piace farlo con i Volti Nicolaiani».

«“Volti Nicolaiani” non è solo una esposizione – ha dichiarato l’assessore Pierucci – ma un ringraziamento agli artisti viventi e a coloro che non ci sono più, come il Maestro Picinni. Una mostra rappresentativa della storia professionale, artistica, di passione e di fede nei confronti di San Nicola di tanti maestri che hanno raccontato i “Volti Nicolaiani” portando il Santo e l’arte barese nel mondo».

Il pomeriggio si è concluso con la conferenza “Storie e leggende nicolaiane” che ha visto il coinvolgimento Giorgia Cutino, medievista e docente di Filosofia e Storia, che ha moderato e introdotto i lavori, e Michele Loconsole, scrittore e docente di Religione Cattolica.

«Oltre alle opere e al catalogo – ha commentato la medievista Cutino – abbiamo pensato di affiancare al secondo anno della mostra Volti Nicolaiani degli incontri dedicati al nostro Santo allo scopo di valorizzare le eccellenze pugliesi in nome dell’arte e di San Nicola».

Gli incontri storici su San Nicola sono parte del calendario di appuntamenti della mostra “Volti Nicolaiani”.

Tra gli altri eventi, l’incontro “Nicola, il Santo che unisce i popoli” – interviene Giuseppe Cascella, presidente della Commissione consiliare Cultura e Università, e Massimo Salomone, segretario generale del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, in programma sabato 20 maggio dalle 10 alle 12; e l’incontro “Orme Nicolaiane” – modera e introduce i lavori Giorgia Cutino, medievista e docente di Filosofia e Storia e intervengono: gli storici e divulgatori Nicola Cutino e Angela Campanella rispettivamente con i contributi “Il culto nicolaiano al tempo dei bizantini e dei normanni” e “Il culto nicolaiano al tempo degli Angiò: leggende, miracoli, cavalieri, investiture”, e infine Giancarlo Liuzzi, giornalista, con l’intervento “L’oratorio di San Martino a Bari Vecchia”, in programma martedì 23 maggio dalle 17.30 alle 19.30.

L’esposizione, che è aperta sino a domenica 4 giugno, mette in mostra oltre trenta le opere di pittura e scultura ad opera degli artisti Carmela Boccasile, Luigia Bressan, Manlio Chieppa, Pino Damasco, Michele Damiani, Clara De Cristo, Lillo Dellino, Luigi Giacopino, Adolfo Grassi, Gennaro Picinni, i fratelli Francesco e Raffaele Spizzico, Michele Volpicella.

“Volti Nicolaiani” è realizzata dalla Fondazione Nikolaos con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Museo Civico di Bari, Camera di Commercio di Bari, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Corpo Consolare Puglia e Basilicata, Acquedotto Pugliese, Fondazione Puglia, Aeroporti di Puglia e Autorità di sistema Portuale.