Pugilato – Fasano Fight Night – 2^round” col talento ‘Nino’ Rossetti

Attesa per la “Fasano Fight Night – 2^round” e per il rientro del talento ‘Nino’ Rossetti.

Debutto vincente per lo Junior 63 kg Cosimo Magrì sabato scorso presso il Lungomare Matteotti di San Foca, località del litorale adriatico leccese, nel confronto con il barese Nicola Macina della storica Accademia Pugilistica Portoghese di Bari.

Nella serata organizzata dalla società Amici del Pugilato Lecce il tarantino, seguito all’angolo dai tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei, ha attaccato per tutte e tre le riprese il più alto avversario costringendolo aindietreggiare, portando a casa una bella vittoria.

L’altro tarantino, Giuseppe Del Giudice, si è dovuto accontentare di un pari contro il barese Daniele Vino (Acc. Pug. Portoghese) dopo un match intenso negli Junior 57 kg.

Del Giudice è partito molto bene alla prima ripresa con il suo pugilato di rimessa a lunga distanza, per poi calare nelsecondo round e rimontare ancora durante la terza ripresa.



Adesso da Del Giudice ci si attende una buona prestazione il prossimo 30 luglio a Tricase nel sottoclou di Rossetti vs Rauseo.

Altra vittoria per la Quero-Chiloiro a Mesagne firmata da Antonio Palmitesta nella manifestazione pugilistica organizzata dal Team Boxe Mesagne giovedì scorso presso la Villa Comunale. Il giovanissimo pugile tarantino, seguito all’angolo dal tecnico Cosimo Quero, ha battuto negli Junior 60 kg l’atleta della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Marcianise, Claudio Giannino, in un match tecnico e corretto. Palmitesta sarà protagonista nella prossima serata targata Quero-Chiloiro, sabato 29 luglio a Fasano.

Sconfitta immeritata per l’altro atleta della Quero-Chiloiro, Vincenzo Carparelli, che negli Junior 46 kg ha affrontato Samuele Martucci della Sezione Giovaniledelle Fiamme Oro di Brindisi: il tarantino infatti, già vincitore della Coppa Italia Giovanile, della Fase Nazionale Sparring-io e vice Campione Italiano Schoolboy 2022, ha condotto un buon match contro il pugile di casa; stupito l’angolo e gli addetti ai lavori per il verdetto proclamato.



Intanto, continua la preparazione nella palestra Quero di Via Emilia del professionista Giovanni Rossetti. Il neo pro Andrea Ottomano della Quero-Chiloiro, prossimo al debutto nella categoria Mediomassimi, è stato lo sparring partner di Rossetti in preparazione per il suo quattordicesimo match da pro contro il campano Giuseppe Rauseo.

Il match si svolgerà domenica 30 luglio a Tricase in Piazza Pisanelli, nella consueta serata pugilistica organizzata dalla Alex Boxe in collaborazione con la Quero-Chiloiro da ormai 14 anni.



Agli sgoccioli anche l’allestimento della “Fasano Boxing Night – 2^round”, la decima manifestazione pugilistica del 2023 targata Quero-Chiloiro in programma per sabato 29 luglio in Piazza Ciaia con primo gong alle ore 20,00.