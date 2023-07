Macabra scoperta nel centro commerciale S. Caterina, ritrovato cadavere carbonizzato Macabra scoperta nell’area parcheggio del centro Commerciale Santa Caterina in Bari, il ritrovamento di un cadavere carbonizzato non ancora identificato. Un fitto mistero sul quale sono state già avviate le indagini dalla Procura di Bari.

Il ritrovamento è avvenuto nell’area parcheggio del centro commerciale barese. L’auto elettrica ed il cadavere sono stati ritrovati questa notte. Non si esclude che il cadavere possa essere di qualcuno residente nel barese.

Macabra scoperta nel centro commerciale S. Caterina, ritrovato cadavere carbonizzato

Al momento, fanno sapere dalla Questura di Bari, sarebbe escluso il coinvolgimento di terzi.

L’ipotesi più accreditata è quella dell’episodio accidentale.