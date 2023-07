Sparatoria tra bande – due fratelli feriti: “Cinque arresti”

Due giovani di San Severo, fratelli di 26 e 28 anni, sono stati feriti da colpi di pistola in una rissa tra due gruppi rivali.

La sparatoria è avvenuta in via Livorno, dove i due erano andati per un appuntamento.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, i fratelli avrebbero incontrato una ragazza conosciuta su internet, che li avrebbe attirati in una trappola.

Sul posto sarebbero arrivati altri quattro giovani di Apricena, armati di pistola e coltello, con l’intento di rapinarli.

Ne sarebbe nata una violenta lite, degenerata in sparatoria.

I fratelli sono stati colpiti al torace e alla gamba, ma non sono in pericolo di vita.

Le indagini e gli arresti

I carabinieri sono intervenuti sul luogo del fatto e hanno avviato le indagini.

Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a identificare e arrestare i cinque responsabili dell’agguato.

Si tratta di ragazzi tra i 18 e i 22 anni, tutti incensurati, che ora dovranno rispondere di tentato omicidio, rapina e porto abusivo di armi.