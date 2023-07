Caracciolo e De Santis: “Infermiere di famiglia e comunità figura fondamentale per la nuova sanità”

Il ruolo dell’infermiere di famiglia e comunità è essenziale per garantire un sistema sanitario sempre più aderente alle esigenze dei cittadini. Filippo Caracciolo, presidente del gruppo PD in consiglio regionale, e Domenico De Santis, segretario regionale Dem, hanno espresso il loro pieno sostegno alla proposta di legge presentata dal collega Galante.

“Questa figura rappresenta il simbolo di un nuovo approccio nel prendersi cura delle persone e delle comunità, e sarà fondamentale per il corretto funzionamento degli ospedali e delle case di comunità finanziate attraverso i fondi del PNRR”, spiegano Caracciolo e De Santis. La collaborazione tra l’infermiere di famiglia e comunità, i medici di famiglia, i pediatri e le équipe multidisciplinari sarà essenziale per garantire una presenza costante nella comunità di riferimento e favorire l’integrazione socio-sanitaria necessaria per migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei caregiver.

“Dopo l’approvazione in commissione – aggiungono Caracciolo e De Santis – attendiamo con ansia che la proposta venga discussa in aula e approvata senza indugio. Questo passo si inserisce nel solco del percorso avviato dalla Regione Puglia per offrire ai cittadini un’assistenza sempre più completa e adeguata alle loro esigenze”.