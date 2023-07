Bari riparte con fiducia: Obiettivo Serie A, la città si prepara per una stagione ambiziosa!

Bari – Quella di Ieri è stata una giornata all’insegna dell’incertezza, ma ora la città può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il Bari ha raggiunto la piena unità d’intenti tra le parti, aprendo le porte a una stagione che si preannuncia emozionante.

La certezza più rassicurante per i tifosi biancorossi è rappresentata dalla conferma di Ciro Polito nel ruolo di direttore sportivo. Le sue doti ampiamente dimostrate negli ultimi due anni hanno conquistato l’ammirazione di tutti. Accanto a lui, una figura altrettanto importante: Michele Mignani, che potrebbe vedere il suo contratto rinnovato per consolidare ulteriormente la posizione del tecnico che ha fatto sognare la piazza bareses.

Una terza certezza che fa ben sperare è la conferma del capitano Valerio Di Cesare. Nonostante i suoi quarant’anni, il difensore ha annunciato la volontà di continuare a giocare per riprendersi quella tanto agognata Serie A, che solo poche settimane fa è sfumata per un soffio.

Ma al di là di questi punti fermi, molti interrogativi rimangono ancora irrisolti, e per questo sarà necessario accelerare i tempi, considerando che il ritiro di Roccaraso si avvicina. Kouda e Faggi sono due giocatori che attirano l’interesse della dirigenza biancorossa, ma ora le trattative dovranno intensificarsi per superare la concorrenza agguerrita che si è fatta avanti.

Per quanto riguarda i giocatori che erano in prestito nella scorsa stagione, le speranze di riavere con sé Folorunsho e Benedetti sembrano quasi nulle. La situazione è diversa per Sebastiano Esposito: i colloqui con l’Inter e l’entourage del giocatore non sono ancora iniziati, ma l’attaccante non disdegnerebbe affatto un ritorno a Bari, il che potrebbe giocare un ruolo determinante nelle trattative.

Nonostante il contratto di Botta, Antenucci e Pucino sia scaduto il 30 giugno scorso, sembra che ci siano discorsi in corso per il loro rinnovo. Il resto della squadra, invece, è ancora in fase di costruzione. Senza dimenticare le situazioni di Caprile e Cheddira: i contatti più concreti sembrano riguardare il portiere, che è stato cercato dall’Empoli, ma al momento le trattative vere e proprie non sono ancora iniziate.

Saranno necessarie diverse operazioni per regalare a Mignani una rosa competitiva.

Il tempo stringe, ma finalmente il Bari ha dato il via ai lavori!