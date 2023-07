Capitano Valerio Di Cesare conferma la sua presenza nel Bari per l’ottava stagione!

ll Bari ha ufficialmente comunicato tramite una nota il rinnovo del contratto del suo capitano, Valerio Di Cesare, per l’ottava stagione consecutiva. Dopo 203 presenze e 16 reti con la maglia biancorossa, il difensore ha deciso di continuare a giocare nel club pugliese.

Nel messaggio rilasciato, Di Cesare ha sottolineato che, nonostante il dolore ancora presente per l’11 giugno, la finale persa, il suo pensiero costante rimane quello di rivivere le emozioni vissute durante i venti giorni precedenti a quella partita. Il capitano ha espresso il desiderio di vedere lo stadio pieno e i tifosi di tutte le età indossare le maglie biancorosse, sottolineando che è per questo motivo che ha scelto di darsi un’ultima possibilità e continuare a giocare, nonostante la decisione più facile sarebbe stata quella di smettere.

Dopo il ritorno nel Bari in Serie D, il superamento del traguardo delle 200 presenze e il contributo determinante per riportare la squadra in Serie B, Di Cesare si è affermato come uno dei migliori difensori della categoria, sfiorando il ritorno in massima serie. Il sito ufficiale del Bari ha sottolineato l’importanza del Capitano nella storia del club e ha annunciato che sarà pronto a scendere in campo anche nella prossima stagione per continuare a scrivere pagine importanti.

La conferma del Capitano Valerio Di Cesare rappresenta una grande notizia per il Bari e i suoi tifosi, che potranno continuare ad ammirare il talento e l’impegno di uno dei pilastri della squadra. L’obiettivo del difensore sarà quello di contribuire al successo del club e di guidare i suoi compagni verso traguardi sempre più ambiziosi.

Ancora una volta, il Capitano e il Bari saranno insieme, pronti a lottare con la testa alta per i colori biancorossi.