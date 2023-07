Arrivano 20 nuovi posti letto nella BAT: potenziata l’assistenza sanitaria

Barletta, Andria – Un’importante svolta per l‘assistenza sanitaria nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT): grazie a una delibera presentata dall’assessore alla Sanità Rocco Palese e approvata dalla Giunta regionale, il regolamento che disciplina la rete ospedaliera pugliese è stato modificato, consentendo l’aggiunta di 20 posti letto per la medicina e la chirurgia d’accettazione.

Il capogruppo regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo, ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di questa importante novità. Dieci posti letto verranno destinati all’ospedale di Barletta e altrettanti all’ospedale di Andria, fornendo così un ulteriore supporto per i pazienti che necessitano di cure mediche immediate.

Ma non finisce qui: la modifica al regolamento avrà un impatto anche sugli ospedali privati della zona. Oltre agli ospedali pubblici “Bonomo” e “Dimiccoli”, anche il Miulli di Acquaviva e la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo vedranno l’aumento dei posti letto di medicina e chirurgia d’accettazione. Questa decisione mira a migliorare ulteriormente l’accessibilità ai servizi sanitari per i cittadini, offrendo una maggiore scelta e possibilità di trattamento.

Questa notizia arriva come un importante intervento per la sesta provincia pugliese, che da tempo aspettava un miglioramento delle strutture sanitarie. Tuttavia, resta ancora in sospeso l’attesa per il nuovo ospedale di Andria. A tal proposito, è prevista una nuova audizione che potrebbe fornire ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione del nosocomio, che sorgerà in contrada Macchia di Rosa.

L’aggiunta di questi posti letto rappresenta un passo significativo verso una sanità più efficiente e accessibile per i residenti della BAT. L’impegno dell’assessore Palese e l’appoggio del capogruppo Caracciolo sono stati fondamentali per portare avanti questo importante provvedimento. Ora, la popolazione locale potrà beneficiare di un sistema sanitario ancora più solido e attento alle esigenze della comunità.