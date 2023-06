Incidenti in serie sulla Statale 16: nessuna vittima ma traffico congestionato

Bari – Questa mattina, lungo la Statale 16, si sono verificati una serie di tamponamenti che hanno causato rallentamenti e traffico congestionato. Fortunatamente, non si sono registrate vittime, ma i danni materiali sono stati considerevoli.

Poco prima delle 8 del mattino, si è verificato un incidente all’altezza dello svincolo per Mungivacca-statale 100. Quattro veicoli sono stati coinvolti nella collisione, causando notevoli disagi alla circolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno segnalato la presenza di un ferito lieve. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

In un secondo episodio avvenuto poco fa, sempre lungo la Statale 16, si è verificato un altro tamponamento nello svincolo di Lamalunga, in territorio di Monopoli, in direzione nord. Anche in questo caso, sono state coinvolte almeno quattro vetture, generando ulteriori disagi al traffico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Brindisi, che hanno avviato le procedure di gestione del traffico e di soccorso.

La combinazione di questi incidenti ha determinato un aumento significativo del traffico lungo la Statale 16, con rallentamenti segnalati su diversi tratti della strada. Si raccomanda ai conducenti di prestare attenzione e di adottare comportamenti prudenti al volante, al fine di evitare ulteriori incidenti.

Le autorità competenti stanno svolgendo le indagini necessarie per determinare le cause esatte di entrambi gli incidenti. Nel frattempo, si invitano i automobilisti a pianificare i propri spostamenti con anticipo, tenendo conto delle possibili limitazioni al traffico e delle deviazioni indicate dalle forze dell’ordine.

Si consiglia inoltre di consultare fonti di informazione affidabili per aggiornamenti sullo stato del traffico lungo la Statale 16, al fine di evitare ritardi e disagi durante gli spostamenti