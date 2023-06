Red Bull Cliff Diving World Series: Polignano a Mare pronta ad accogliere gli acrobati delle altezze

Dopo gli entusiasmanti spettacoli offerti a Boston e Parigi, la Red Bull Cliff Diving World Series fa tappa in Italia, e Polignano a Mare si prepara ad accogliere gli atleti di punta di questa competizione internazionale. L’evento, che celebra il suo decimo anniversario nella pittoresca località pugliese, vede le piattaforme di 27 e 21 metri posizionate su uno sperone roccioso a picco sul mare Adriatico.

Da quando ha debuttato nel 2009, la presenza dell’elite del cliff diving a Polignano a Mare è diventata una tradizione amata dai fan pugliesi. Gli atleti che si lanciano nel mare Adriatico con acrobazie mozzafiato offrono uno spettacolo che lascia senza fiato e che viene atteso con grande emozione ogni anno.

Nel corso degli anni, i campioni Rhiannan Iffland e Gary Hunt hanno dominato il podio a Polignano a Mare. Iffland, detentrice di numerosi record, ha vinto ben sei volte nella tappa italiana, mentre Hunt ha trionfato per cinque volte. Entrambi hanno sollevato il prestigioso trofeo King Kahekili al termine delle stagioni proprio a Polignano a Mare.

La trentunenne Rhiannan Iffland è pronta a sfidare la gravità nella sua quarantesima competizione dal debutto nel 2016. L’atleta femminile più decorata del cliff diving è determinata a conquistare un’altra vittoria nella tappa italiana, cercando di ottenere la sua decima vittoria consecutiva in due stagioni. Alle sue spalle si trovano la canadese Molly Carlson, due volte seconda, e le talentuose Xantheia Pennisi (AUS) e Iris Schmidbauer (GER), rispettivamente terze a Boston e Parigi. Pennisi, che ha saltato la seconda tappa a causa di un infortunio al tallone, è pronta a riconfermarsi con un altro podio, mentre la campionessa europea Schmidbauer mira a ottenere risultati di spicco.

Nella competizione maschile, il campione rumeno Constantin Popovici è il principale favorito da battere. Oleksiy Prygorov, bronzo olimpico, ha finalmente conquistato il suo primo podio a Parigi, aggiungendosi alla lista dei contendenti per il primo posto insieme a Nikita Fedotov (IAT), il wildcard spagnolo Carlos Gimeno, il giovane britannico Aidan Heslop e il rumeno Catalin Preda. Gary Hunt, il trentanovenne campione in carica, non si accontenterà dei due quarti posti e si prepara a tornare a Polignano a Mare più combattivo che mai.

La tappa italiana vedrà anche la partecipazione di due giovani talenti italiani, Elisa Cosetti del 2002 e Andrea Barnabà del 2004, che hanno ottenuto wild card per gareggiare. I tuffatori più giovani della loro categoria riceveranno il sostegno caloroso del pubblico italiano presente a Polignano a Mare.

Alessandro De Rose, il noto tuffatore italiano che ha vinto la sua prima competizione davanti al pubblico di casa nel 2017, quest’anno non parteciperà alle World Series poiché si sta riprendendo da un infortunio. Tuttavia, De Rose sarà presente come commentatore tecnico delle performance e delle evoluzioni degli high diver in gara. Grazie alle sue conoscenze approfondite e competenze nella disciplina, sarà al fianco del telecronista sportivo Fabio Caressa e di Lisa Offside, appassionata di calcio con migliaia di follower, per raccontare in diretta su Red Bull TV le azioni salienti della competizione.

Anche quest’anno, oltre alla collaborazione con la Regione Puglia e l’Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, la tappa di Polignano a Mare della Red Bull Cliff Diving World Series vantano prestigiose partnership con Trenitalia, Xiaomi e Plenitude. Queste collaborazioni contribuiscono a rendere l’evento ancora più eccezionale e apprezzato in tutto il mondo.

In particolare, la partnership con Plenitude (Eni) si concentra sulla sostenibilità. Le due aziende lavoreranno insieme nei prossimi mesi per trovare soluzioni innovative per l’efficienza energetica. Come primo passo di questa collaborazione, verrà installato a Polignano a Mare un impianto fotovoltaico mobile che fornirà energia solare al trailer bar Red Bull, situato nel villaggio dei partner istituito per l’occasione del Red Bull Cliff Diving.

Il Red Bull Cliff Diving è ormai un evento di casa a Polignano a Mare e rappresenta un appuntamento fisso nel panorama degli eventi della Puglia. Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, ha dichiarato: “L’appuntamento con i tuffi dalle grandi altezze è uno dei momenti clou della programmazione regionale. Adrenalina, velocità, spettacolo: tutti elementi che si combinano perfettamente nelle maestose scogliere sul cristallino mare di Polignano a Mare. Accogliamo Red Bull sui trampolini più iconici della Puglia. Questo evento di portata internazionale genera un notevole afflusso turistico e mette in risalto le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di tutta la regione. In questi due giorni tanto attesi, residenti, operatori e istituzioni lavoreranno insieme per promuovere lo sviluppo turistico ed economico della destinazione, tutelando allo stesso tempo il nostro inestimabile patrimonio”.