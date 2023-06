Martina Franca – donne in cammino per la pace

Un corteo di solidarietà e speranza per le donne che subiscono violenze.

Un corteo che esprime un messaggio forte: “se toccano una rispondiamo tutte”.

Perché le donne sono forti e coraggiose

Quando si fa del male a una donna, si offende la vita stessa.

La vita che le donne generano, nutrono, proteggono e amano.

La vita che è il bene più prezioso di questo pianeta.

La non violenza è la via della saggezza, che è il fine di tutta l’evoluzione.

Fino a che non impareremo a rispettare tutti gli esseri viventi, saremo sempre dei barbari.

