Incidente a Bari: furgone e auto si scontrano sulla Statale 16. Incidente stradale sulla tangenziale di Bari. Traffico in tilt per lo scontro fra due veicoli. Questa mattina si è verificato un incidente stradale sulla tangenziale di Bari.

Un furgone e un’auto si sono scontrati all’altezza dello svincolo per Poggiofranco, in direzione Nord.

Lo scontro ha provocato lunghe code sulla carreggiata e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i tecnici dell’Anas e la Polizia Locale.

Raccomandazioni agli automobilisti per evitare la zona

La Polizia Locale ha segnalato tempestivamente i rallentamenti del traffico sulla Statale 16 già dallo svincolo per Japigia, in direzione Nord.

Attraverso il proprio canale Telegram, ha invitato gli automobilisti a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.