Tomáš Badáň fra i centrali della Gioiella Prisma 23-24

Tomáš Badáň, centrale slovacco, classe 2005, alto 198 cm, sarà inserito nella batteria centrali della Gioiella Prisma 23-24.



Cresce con il VK Prievidza nelle categorie giovanili dal 2018, poi viene inserito subito in Extraliga prima con COP Volley Trenčín fino al 2022, poi con MITA Volleyteam Prievidza nella scorsa stagione. Dal 2005 è con la nazionale slovacca nelle categorie under 17, 18 e dal 2003 con l’under 20.



Gioca con la Nazionale under 20 l’Europeo a Montesilvano nel 2022, ottiene il riconoscimento come miglior centrale slovacco della categoria cadetta nel 2022, vincendo anche il campionato giovanile.



“Sono davvero entusiasta di unirmi alla squadra – dichiara Badáň – che gareggia in uno dei migliori campionati del mondo. Da quando ho iniziato con la pallavolo, il mio sogno è sempre stato giocare in Italia. Questa è una grande opportunità per aggiornare il mio gioco e sono pronto a lavorare il più duramente possibile. Non vedo l’ora di confrontarmi con i grandi giocatori e imparare da loro”.