Protocollo d’Intesa per lo Sviluppo Sostenibile dell’Area Ionica di Taranto

Il pomeriggio del 16 giugno, la Provincia e il Comune di Taranto hanno siglato un importante Protocollo d’Intesa, in collaborazione con diverse istituzioni e organizzazioni, con l’obiettivo di avviare progetti innovativi e di alta qualità per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’area ionica.

La firma del protocollo ha coinvolto l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, la Zona Economica Speciale Ionica, l’Autorità Portuale, la Camera di Commercio di Taranto e i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL Taranto.

Il programma delineato dal Protocollo d’Intesa mira a creare un modello di governance territoriale che sia in grado di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da altri finanziamenti europei. Inoltre, si propone di promuovere una significativa trasformazione economica del territorio tarantino attraverso una decisa diversificazione produttiva.

La Provincia di Taranto, presieduta da Rinaldo Melucci, svolgerà un ruolo chiave come coordinatore e supporto dell’iniziativa. Verrà istituito il “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile”, un organo di confronto che avrà il compito di organizzare e orientare le attività, oltre che monitorare l’impatto sociale, economico e occupazionale degli investimenti e delle riforme previsti dal PNRR e da altri fondi europei. Saranno inoltre creati Tavoli Settoriali, che includeranno i servizi della Provincia e del Comune competenti per materia, le associazioni delle categorie economiche di settore e gli interessati.

Il Protocollo d’Intesa ha una durata triennale e mira a raggiungere diversi obiettivi. Tra essi, si prevede l’allargamento del coinvolgimento ad altri stakeholder istituzionali provinciali, in base alle tematiche trattate. Si punta all’aumento degli investimenti per la rigenerazione e riqualificazione del territorio, al potenziamento delle politiche giovanili e all’individuazione di bandi e finanziamenti per influire sulle politiche sociali e la rigenerazione urbana.

Inoltre, si mira a promuovere una maggiore coesione sociale, fornendo supporto alle fasce socialmente vulnerabili. Sarà data continuità e rafforzata l’implementazione del documento programmatico “Ecosistema Taranto”, che guida la pianificazione e l’organizzazione del territorio in modo sostenibile, in linea con le prescrizioni comunitarie.