Pelagic Trip, sportivamente nello Jonio

Con le “Pelagic Trip” della JDC torna il Birdwatching nel Golfo di Taranto

Ritornano le “Pelagic Trip”, l’innovativa attività di “citizen science” targata Jonian Dolphin Conservation: cinque giornate di ricerca in mare aperto a bordo del catamarano di ricerca scientifica Taras, dedicate a osservare, monitorare e fotografare gli uccelli marini che vengono a svernare nelle acque del Golfo di Taranto.

Oltre al team della JDC, a bordo ci sarà l’esperto ornitologo Cristiano Liuzzi, referente ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), che guiderà nella ricerca i partecipanti, illustrando loro le caratteristiche delle importanti specie di uccelli marini che, in questo periodo dell’anno, è possibile incontrare nelle acque del Golfo di Taranto.

Per l’edizione 2023 delle “Pelagic Trip” sono previste cinque date: 28 gennaio, 11 e 25 febbraio, 11 e 25 marzo, che vanno ad affiancarsi alle tradizionali uscite in mare della JDC per lo studio e il monitoraggio dei cetacei.

In occasione delle tre giornate “Pelagic Trip” 2022, realizzate nei primi mesi dell’anno scorso, sono stati avvistati uccelli marini appartenenti a ben 19 specie diverse, splendidi esemplari ammirati nell’occasione da numerosi esperti, curiosi ed appassionati di ogni età ospitati a bordo. Sport Archivi – Pugliapress – Quotidiano online

A seguito del successo di questa iniziativa il team JDC e Cristiano Liuzzi hanno poi continuato le attività di ricerca e monitoraggio per l’intero 2022, acquisendo così importanti dati e informazioni che sono stati condivisi con la comunità scientifica internazionale e pubblicati in riviste scientifiche di settore.

Questi dati sono molto importanti in quanto, integrandosi con quelli raccolti sui cetacei, contribuiscono all’azione di tutela e salvaguardia della biodiversità del Golfo di Taranto: partecipare ai “Pelagic Trip” significa contribuire concretamente a questo grande progetto di valorizzazione del nostro territorio!

http://www.joniadolphin.it/