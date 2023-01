Traffico in caos per un bus in avaria a Taranto. Traffico bloccato, questa mattina in via lLonida a Taranto.

File di autobus e altri veicoli, per lungo tempo, malgrado l’intervento della polizia locale, che ha provveduto a deviare il traffico impazzito, data l’ora ( operai ed impiegati che raggiungevano il posto di lavoro), automobilisti invioeriti.

Eppure sono stati acquistati dei nuovi autobus, ma nel parco macchine ci sono anche bus che spesso vanno in avaria e la conformazione della città (ad imbuto) il traffico veicolare va in tilt facilmente.

In diverse ore della giornata, in diversi punti nevralgici della città dei due mari, si formano file lunghissime corso Umberto, Viale Magna Grecia, etc.

La cronica mancanza di parcheggi, unita ai tanti cantieri aperti in città, mandanoneò caos spesso il raffico, e non si vede nessun miglioramento.