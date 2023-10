Buonasera alle ore 9.45 di lunedì 9 ottobre, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città – come da Comunicato stampa inviato – si terrà la conferenza stampa di presentazione di Road to Trofeo del Mare 2023; in seguito avrà luogo la formale cerimonia di apertura del Road to Trofeo del Mare 2023 che inizierà – ore 11.30 – da Piazza Immacolata con il consueto defilamento in corteo di tutti i partecipanti (400 studenti del territorio), dei rappresentanti di Istituzioni e partner che sostengono l’iniziativa, delle Scuole, delle Federazioni sportive e delle ASD; il festoso corteo arriverà al Monumento al Marinaio dove ci sarà l’apertura ufficiale del Road to Trofeo del Mare, evento di ampio respiro che proseguirà fino a domenica 22 ottobre 2023 quando, nella Piazza d’Armi del Castello Aragonese, si terrà la cerimonia di chiusura.

Il calendario completo delle attività del RtTdM23 è disponibile su www.roadtotrofeodelmare.it.

