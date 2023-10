Lecce e Sassuolo si dividono la posta

Berardi e Krstovic dimostrano ancora una volta di essere i protagonisti del campionato di serie A, contribuendo in modo decisivo alla partita dell’anticipo serale del venerdì allo stadio Via del Mare di Lecce.

Il numero dieci neroverde segna un calcio di rigore impeccabile, assegnato per una mano di Baschirotto, portando il Sassuolo in vantaggio al 23′, nonostante una prestazione superiore nella prima metà del match da parte del Lecce.

Consigli respinge gli assalti di uno Strefezza inarrestabile, così come le incursioni di Gendrey e Almqvist, ma si deve arrendere all’attaccante montenegrino all’inizio del secondo tempo. Questa vittoria permette al Lecce di aumentare di un punto la già buona sua classifica di Serie A, mentre il Sassuolo raggiunge quota 10 punti.

Nel corso del secondo tempo, il Sassuolo ha mostrato una notevole resistenza, resistendo agli attacchi del Lecce con una difesa solida e un Consigli in gran forma.

La precisione di Berardi dal dischetto dimostra ancora una volta il suo valore come calciatore chiave per il Sassuolo, mentre Krstovic si è distinto con il suo contributo prezioso in attacco.

Con questa vittoria, il Lecce guadagna punti cruciali nella lotta per la salvezza, mentre il Sassuolo si posiziona in modo sempre più solido nella parte alta della classifica di Serie A.

Tabellino

Lecce-Sassuolo 1-1

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (64′ Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (63′ Oudin); Almqvist (85’ Sansone), Krstovic (85’ Piccoli), Strefezza. A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Samek, Joan Gonzalez, Berisha, Corfitzen. All.: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Erlic (81’ Tressoldi), Ferrari, Viña; Boloca, Racic (81’ Obiang); Berardi, Castillejo (64′ Bajrami), Laurienté; Pinamonti (64′ Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Volpato, Thorstvedt, Mulattieri, Ceide. All.: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata.

RETI: 22′ Berardi (rig.), 48′ Krstovic

NOTE: ammoniti Boloca, Pedersen, Rafia, Krstovic, Ferrari.