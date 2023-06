L’ex arbitro Ricciardi confermato alla Prisma Volley

Antonio Ricciardi, originario di Taranto nel 1968, ha assunto una nuova posizione dirigenziale nella squadra di pallavolo Gioiella Prisma. Nonostante la sua residenza a Taranto, sarà a fianco della squadra durante le trasferte fuori città. La sua passione per la pallavolo ha avuto inizio nel 1981, quando ha iniziato a praticare questo sport grazie all’allenatore Vito Pinca, un collaboratore di lunga data della Prisma, che guidava la sua squadra presso la scuola. Nel 1994, si è trasferito a Verona e ha continuato a giocare a pallavolo come palleggiatore a livello amatoriale. Nel 1998, su invito di alcuni amici, ha intrapreso la carriera di arbitro Fipav.

La professione di arbitro lo ha appassionato sempre di più e l’ha svolta fino al 2016, quando ha concluso la sua carriera come giudice di linea nella finale scudetto tra Conegliano e Piacenza, dopo aver presenziato ai Mondiali del 2010 e 2014 e a numerose finali scudetto maschili e femminili ai tempi di Modena, Treviso e Bergamo. Ha ottenuto anche molte soddisfazioni come arbitro nelle finali regionali.

Nel 2019, poco prima dell’inizio della pandemia da COVID-19, ha deciso di lasciare il mondo arbitrale, che per lui è stato un’esperienza meravigliosa. È iniziato il suo percorso con figure di spicco come Tofoli, Bernardi, Gardini e l’ha concluso con la giovane Egonu. Nonostante abbia abbandonato la professione di arbitro, non ha mai smesso di seguire il mondo della pallavolo e la Prisma. Ha partecipato a uno dei momenti più belli nella storia di Taranto, ovvero la vittoria della Coppa Italia contro l’Alpitour Cuneo a Bassano nella stagione 2006-2007, che ha permesso al team di qualificarsi per il Forum di Assago, dove ha sfidato la Sisley di Fei e Cisolla.

Negli ultimi anni, la società si è interessata a lui per la sua costante presenza durante le trasferte nel campionato di Superlega, nonostante la distanza di 1000 km da Taranto. Antonio ha dichiarato di essere disponibile e appassionato e metterà a disposizione la sua esperienza e la sua professionalità per organizzare al meglio le attività. È pronto per una nuova avventura nel magico mondo della pallavolo, rappresentando con orgoglio la sua città insieme alla Prisma.