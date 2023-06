Operazione di Sicurezza Intensiva nel Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani per Contrastare la Criminalità

Barletta-Andria-Trani – I Carabinieri del Comando Provinciale hanno recentemente condotto un’operazione di sicurezza intensiva, in collaborazione con le Sezioni Operative dell’11° Reggimento Carabinieri Puglia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo Cinofili di Modugno, al fine di contrastare la criminalità nel territorio pugliese.

Le attività operative, che hanno coinvolto più di 30 militari, hanno visto l’implementazione di posti di controllo e perquisizioni all’interno dell’area urbana. L’obiettivo principale era quello di agire in modo preventivo ed efficace, mettendo in atto azioni repressive qualora necessario. Questa strategia è stata sviluppata sulla base di un’analisi accurata e monitoraggio costante dell’andamento della delittuosità, consentendo di identificare le aree a maggior rischio e adottare misure concrete per rispondere alle esigenze del territorio.

Il supporto fornito dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e dal Nucleo Cinofili di Modugno ha permesso di effettuare controlli più approfonditi. In particolare, sono stati intensificati i controlli su persone sottoposte a misure cautelari, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e su individui di interesse operativo coinvolti in attività delittuose.

Le attività di controllo straordinario del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, in conformità alle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della BAT.

Da sottolineare l’impegno costante nel contrasto alla criminalità, che ha portato alla confisca di beni illecitamente accumulati per un valore complessivo stimato superiore a 2 milioni di euro nell’ultimo anno.

La lotta contro il crimine rimane una priorità assoluta per le forze dell’ordine, che continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini nel territorio pugliese