Foggia-Lecco: chi lo doveva dire!

La finale meno prevedibile, quella tra Foggia e Lecco per andare in serie B. I Mister Rossi e Foschi in semifinale hanno eliminato Pescara e Cesena, seppur ai rigori.



Due squadre blasoniate. Ricordiamo che il Foggia era arrivato quarto posto nel girone C di Serie C e non è che avesse stupito, iniziando con un pari nel finale con il Potenza.

Poi, il miracolo l’Audace Cerignola: era stato battuto per 4-1 all’andata, vittoria per 3-0 al ritorno, con due reti in pieno recupero, quando tutto sembrava compromesso.



Poi il top: ribaltato il risultato contro il Crotone.

Vince 1-0 allo Zaccheria, 2-2 allo Scida. Il doppio pareggio contro il Pescara dell’ex Zeman e lotteria dei rigori con premio finale, è storia recente.

Il Lecco, non è da meno nell’impresa ma ha effettuato un turno in meno. Vedremo fra poco come finirà.

Il

Il Le

In