Pugilato: sette medaglie ai baby pugili tarantini della Quero

sparring-io a Matera: sette medaglie ai baby pugili tarantini.

Si è conclusa la fase regionale dello sparring-io l’11 giugno a Matera, nell’organizzazione Quero-Pegasus, che ha congiunto le due società pugliese e lucana dei maestri Cataldo Quero e Luciano Panettieri, – gli organizzatori, – per l’attività giovanile promossa dalla Federboxe di Puglia e Basilicata.



Quello di domenica, è stato l’ultimo appuntamento prima del Trofeo CONI nazionale che si terrà a metà settembre a Nova Siri (MT), e ha coinvolto tantissimi giovani atleti, per le qualifiche dei canguri (10-11 anni) e degli allievi (12-13 anni), che domenica hanno disputato gare di pugilato touch nella palestra della Pegasus gym Matera.

Per la società tarantina del maestro Quero, che da sempre punta tutto sull’attività giovanile come formazione base dal punto di vista tecnico e caratteriale dei tanti campioni sfornati nei cinquantanni di attività sul territorio, sono arrivate sette medaglie, due argenti e cinque bronzi, anche se tutti i piccoli atleti partecipanti hanno fatto delle ottime prestazioni che purtroppo sono state un po’ penalizzate da verdetti in più di un caso un po’ stretti.

I due argenti sono stati vinti dal canguro -35 kg Lorenzo Tramontano e dall’allieva +50 kg Amalia Dulcianu, mentre i bronzi sono dei canguri +45 kg Vincenzo Quero, -35 kg Giovanni De Giorgio e -45 kg Dennys Abbinante, per completare con quelli degli allievi -50 kg Cristopher Spagnuolo e +50 kg Giovanni De Pasquale, prossimo quest’ultimo a disputare ancora le semifinali e le finali.

La squadra tarantina era inoltre composta dal canguro Stefano Bellucco, e dagli allievi Giovanni Ungaro, Simone Intermite, George Caforio, Andrea Battafarano, Samuele Del Gaudio, Cataldo Motolese, Marco Marci ed Emanuele Cimoli.

Hanno seguito lo sparring-io a Matera i tecnici della Quero-chiloiro Cataldo e Cosimo Quero, Giuseppe Dellinoci e Giuseppe Fico.

Pugilato anche per i grandi domenica mattina con la trasferta positiva a Catanzaro, in cui il tecnico Vito Potenza ha seguito i tre pugili fasanesi all’angolo blu: due grandi e belle vittorie per l’élite 80 kg Ivan Gimmi che ha superato il buon Fabio Maiolo e per l’élite 60 kg Angelica Semeraro che ha battuto Alessia Costantino; sconfitta invece per lo junior 70 kg Ettore Pelonzi il quale ha perso contro Giovanni Pavone.