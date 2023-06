La Polizia di Stato e l’Associazione 2HE insieme per le persone con SLA

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni del sistema nervoso centrale, provocando una progressiva perdita di controllo delle funzioni muscolari.

Si tratta di una patologia rara e incurabile, che richiede assistenza e sostegno costanti per le persone che ne sono affette e per le loro famiglie.

In Italia, si stima che ci siano circa 6.000 casi di SLA, con una prevalenza di 4-6 casi per 100.000 abitanti.

Un progetto di solidarietà e inclusione sociale

Per migliorare la qualità della vita delle persone con SLA e altre patologie neuromotorie e gravi disabilità motorie, l’Associazione 2HE – Center for Human Health and Environment ha avviato nel 2017 il progetto “IO POSSO – La Terrazza – Tutti al mare”, che offre il primo accesso attrezzato al mare su un tratto di spiaggia libera a San Foca di Melendugno (Le).

Il progetto prevede la disponibilità di sedie a rotelle anfibie, passerelle, ombrelloni, servizi igienici e docce accessibili, oltre a un’assistenza qualificata e gratuita da parte di personale specializzato.

L’Associazione 2HE è stata fondata dall’Assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, scomparso nel novembre 2020 dopo una lunga malattia, e oggi è presieduta dalla moglie, l’Avv. Giorgia Rollo.

L’Associazione ha come obiettivo la promozione della salute umana e dell’ambiente, attraverso la realizzazione di iniziative sociali, culturali, educative e scientifiche.

La collaborazione con la Polizia di Stato

Per garantire il successo del progetto “IO POSSO – La Terrazza – Tutti al mare”, l’Associazione 2HE ha stipulato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Questore di Lecce Dr. Andrea Valentino.

La collaborazione, rinnovata per il settimo anno consecutivo, prevede il contributo della Polizia di Stato con il personale dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro e degli agenti della Questura di Lecce in possesso del brevetto di salvamento, che svolgono il servizio di “assistenza bagnanti” per tutto il periodo di apertura della struttura, dal 15 giugno fino al 17 settembre.

Si tratta di un esempio concreto di solidarietà e inclusione sociale, che testimonia l’impegno della Polizia di Stato a favore delle persone più fragili e bisognose.

Il protocollo d’intesa è stato firmato oggi, 6 giugno 2023, a Lecce, in Questura.