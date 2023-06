Azzeramento giunta comunale di Taranto, Di Cuia: “Ai tarantini interessa la risoluzione dei problemi “

Il consigliere regionale e comunale di Taranto, Massimiliano Di Cuia, membro di Forza Italia, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla situazione politica attuale della città. Secondo Di Cuia, il centrosinistra sembra essere impegnato in una guerra interna, trascurando i numerosi problemi che affliggono Taranto.

In un’analisi del panorama politico locale, Di Cuia ha sottolineato l’azzeramento della Giunta, il potenziamento della maggioranza e la raccolta firme per lo scioglimento del Consiglio comunale come elementi che dominano la scena politica. Tuttavia, ha affermato che questa situazione sembra distogliere l’attenzione dai reali problemi della città, creando uno spettacolo tragicomico che mette in evidenza una mancanza di senso di responsabilità.

Il ruolo dei politici e degli amministratori pubblici, secondo Di Cuia, dovrebbe essere quello di fornire risposte ai cittadini anziché concentrarsi sulla tattica politica e sulla lotta per il potere. Ha criticato il fatto che l’amministrazione sembri essere più interessata ad allargare o restringere la propria coalizione piuttosto che affrontare le sfide che Taranto affronta quotidianamente.

Taranto è una città che ha bisogno di prospettive e di un futuro migliore, ha affermato Di Cuia, ma sembra che nessuno all’interno del Consiglio comunale si stia davvero occupando di queste questioni urgenti. Ha sottolineato che ai cittadini tarantini non importa se la maggioranza è riformista o massimalista, ma si aspettano che sia attiva e concentrata nella risoluzione dei problemi della città.

Il consigliere ha concluso il suo intervento auspicando che si ponga fine a questo “teatrino poco edificante” e che si inizi a lavorare seriamente per onorare il mandato assegnato nel Consiglio comunale. Ha espresso la sua speranza che i politici si concentrino sulle vere esigenze della comunità e lavorino per offrire prospettive e soluzioni concrete per il bene della città.

Le parole di Di Cuia evidenziano le preoccupazioni e le aspettative di molti tarantini che desiderano vedere un’azione politica concreta e una risposta ai problemi che affliggono la loro città. Resta da vedere come il centrosinistra risponderà a queste critiche e se ci sarà un impegno reale per affrontare le questioni urgenti di Taranto.