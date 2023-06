Appuntamento gratuito a Taranto per coppie in cerca di un figlio e le sfide dell’infertilità

Il centro di medicina della riproduzione Next Fertility ProCrea a Taranto organizzerà un incontro gratuito dedicato alle coppie che stanno cercando di avere un figlio. L’evento si terrà il 10 giugno presso il Salina Hotel, e si concentrerà sulle cause dell’infertilità e sulle tecniche disponibili per raggiungere la gravidanza. La partecipazione è aperta a tutti e richiede una prenotazione.

L’infertilità è una questione intima e personale, ma è una condizione che colpisce circa una coppia su cinque, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’incontro mira a fornire informazioni sulle cause dell’infertilità e a illustrare i percorsi diagnostici e terapeutici disponibili per aiutare le coppie a realizzare il loro desiderio di avere un figlio.

La dottoressa Marina Bellavia, ginecologa specializzata in Medicina della riproduzione e direttrice sanitaria di Next Fertility ProCrea, insieme alla genetista Pierangela Castorina e alla biologa Raffaella Antonacci, saranno presenti per fornire spiegazioni approfondite e rispondere alle domande dei partecipanti.

Durante l’incontro, verranno affrontati diversi argomenti, tra cui l’importanza del fattore tempo nell’infertilità femminile e maschile. Con il passare degli anni, la fertilità diminuisce progressivamente, e pertanto è fondamentale comprendere come il tempo influisca sulla possibilità di concepire. Saranno inoltre presentate testimonianze di coppie che hanno affrontato e superato i problemi di infertilità, riuscendo a diventare genitori.

Il programma dell’evento prevede un’accoglienza degli ospiti alle 14:00, seguita da un incontro con gli specialisti per approfondire le tecniche di procreazione medicalmente assistita e i trattamenti disponibili per raggiungere la gravidanza. Sarà poi dedicato del tempo per ascoltare le testimonianze dirette delle coppie che hanno superato l’infertilità. Dopo una pausa caffè, sarà possibile parlare direttamente con gli specialisti in aree riservate alle singole coppie.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria una prenotazione anticipata contattando Next Fertility ProCrea. L’incontro rappresenta un’opportunità preziosa per le coppie che stanno affrontando difficoltà nell’avere un figlio, offrendo loro informazioni e supporto da parte di esperti nel campo della medicina riproduttiva.