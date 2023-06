Pubblicata la graduatoria definitiva per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Taranto

Il Comune di Taranto ha annunciato la chiusura della complessa procedura per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con la pubblicazione della graduatoria di assegnazione definitiva. Questa graduatoria permetterà di garantire una casa alle fasce più deboli della comunità, una volta che gli immobili saranno disponibili.

Dopo aver completato tutti i passaggi intermedi, come la pubblicazione della graduatoria provvisoria e il sorteggio tra coloro che avevano lo stesso punteggio, gli uffici hanno compilato l’elenco dei 517 assegnatari, oltre a quelli dei 24 esclusi. Contestualmente, sono state rese disponibili anche le graduatorie speciali per gli “ultrasessantacinquenni”, le “giovani coppie” e i “diversamente abili”, valide per l’assegnazione prioritaria di alloggi destinati a queste specifiche categorie, in conformità con le disposizioni regionali o le leggi di finanziamento.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha ringraziato gli uffici per il loro impegnativo lavoro, sottolineando che questa attività attesa fornisce uno strumento aggiuntivo per rispondere alle esigenze della parte più vulnerabile della comunità. Con l’effettiva disponibilità degli immobili, obiettivo su cui sta lavorando Arca Jonica, le graduatorie raggiungeranno la loro completa finalizzazione.

Questo importante passo avanti rappresenta un segnale positivo per coloro che attendono una soluzione abitativa adeguata. Il Comune di Taranto continua a dedicare attenzione e risorse per affrontare le sfide legate all’emergenza abitativa, dimostrando l’impegno nel fornire un tetto sicuro e dignitoso alle fasce più bisognose della comunità locale.