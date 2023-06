Fatale incidente in moto, ritrovato esanime ex carabiniere

Nella mattina di ieri si è verificato un tragico incidente stradale nella zona del “Cristo” nei pressi di Marina di Grosseto, che ha portato alla morte di Fausto Rochira, un ex carabiniere di 47 anni originario di Taranto.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7, quando Rochira è uscito di strada con la sua moto senza coinvolgere altri veicoli. Immediatamente dopo l’impatto, l’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi tramite una videochiamata ma arrivati sul posto hanno purtroppo trovato il 47enne senza vita. Il corpo di Rochira è stato ritrovato in un terreno di campagna poco distante dal luogo dell’impatto.

Secondo una ricostruzione effettuata dagli agenti di polizia municipale, sembra che Rochira stesse provenendo da Castiglione della Pescaia al momento dell’incidente e, all’altezza della rotonda dell’aeroporto militare Baccarini, abbia perso il controllo della sua moto uscendo di strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, tra cui sanitari del 118, carabinieri, polizia di stato, vigili del fuoco e polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Inoltre, è stato attivato l’intervento dell’elicottero Pegaso 2. Gli amici di Rochira si sono prontamente mobilitati per cercarlo, battendo tutte le strade che avrebbe potuto percorrere e cercando di individuare il campo in base alle immagini della breve videochiamata.

Il corpo della vittima è stato individuato successivamente dall’equipaggio di un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto è giunta anche la fidanzata di Rochira, che ha avuto un malore in seguito alla triste scoperta. Il corpo del 47enne presentava gravi ferite interne a causa della caduta, ed era nascosto dalla vegetazione, mentre la motocicletta si trovava nelle vicinanze.

Fausto Rochira, dipendente civile del Ministero della Difesa, prestava servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Grosseto. Originario di Taranto, era nato nel 1975 e aveva lavorato come carabiniere a bordo della motovedetta dell’Arma a Castiglione della Pescaia fino al 2019. L’uomo era molto conosciuto e stimato nella comunità della Maremma.

L’incidente ha causato grande sgomento e tristezza tra parenti, amici e colleghi di Fausto Rochira. Le autorità competenti continueranno a indagare per stabilire con precisione le cause dell’incidente e per comprendere quanto accaduto in quella tragica mattina nei pressi di Marina di Grosseto.