Foggia – tentano di uccidere due rivali della Società Foggiana: arrestati due mafiosi. Due presunti mafiosi sono finiti in carcere per aver tentato di uccidere due rivali a Foggia. Si tratta di un 51enne di Orta Nova e un 36enne di Foggia, entrambi colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Bari, su richiesta della Dda. I reati contestati sono tentato omicidio, detenzione e porto di pistola, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini della Polizia di Stato hanno ricostruito che il 30 settembre 2020 il 36enne foggiano, esponente di spicco della criminalità locale, avrebbe sparato più volte contro due uomini su ordine del 51enne di Orta Nova. Uno dei bersagli era legato alla Società Foggiana Sinesi-Francavilla e nipote acquisito di un capo della batteria Tolonese-Prencipe-Trisciuoglio.

Le prove sono state raccolte attraverso intercettazioni e analisi di una chat criptata usata dagli indagati. Il movente del tentato omicidio sarebbe la vendetta per l’uccisione di Rodolfo Bruno, avvenuta il 15 novembre 2018. Il 51enne di Orta Nova è stato arrestato a casa sua mentre il 36enne foggiano era già in carcere per un’altra operazione antimafia della Squadra Mobile chiamata “DecimAzione Bis”.