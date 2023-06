Un tarantino a rinforzare la Prisma

La scelta del secondo libero cade su un tarantino doc, Davide Luzzi. Una scelta importantissima, quella fatta dal Presidente Antonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, di valorizzare un emergente del territorio cittadino che rende orgoglioso ed entusiasta tutto l’ambiente societario: proporre in Superlega un giovane atleta tarantino è sicuramente un onore, e un occhio particolare cadrà su questo giocatore che si batterà per i colori della Città Dei Due Mari.

Davide Luzzi è nato a Taranto nel 2004, alto 1.78 cm.

Muove i primi passi con Frascolla Taranto, poi nel volley professionistico a Castellana Grotte dove vince lo scudetto U19 e si cimenta anche con la serie B.

La scorsa stagione è a Grottaglie, in serie B, arriva ai play off, e con la Materdomini arriva terzo alle finali nazionali giovanili concluse tre giorni fa.

Davide saprà crescere lavorando insieme a campioni e professionisti esperti sotto la guida tecnica di Mister Mastrangelo e potrà apprendere tanto misurandosi quotidianamente con un lavoro intenso e stimolante per la sua giovane età, arriverà formato alla fine di questa stagione ed arricchito di un’esperienza straordinaria, provando a dire la sua in un campionato dove regna il più alto livello tecnico mondiale.

Il Presidente Bongiovanni si esprime sulla scelta con molta soddisfazione: “Inserire nella nostra squadra di SuperLega per la stagione 2023 /2024 un giovane atleta della nostra città, cresciuto pallavolisticamente in una storica società come la Frascolla che da decenni segue ed indirizza tanti giovani alla pratica dello sport che tanto amiamo, è un bellissimo segnale che diamo al nostro territorio ed ai nostri giovani. Sono certo che Davide saprà onorare i nostri colori aggiungendo al suo valore tecnico anche il lato emozionale dell’appartenenza territoriale. Un ringraziamento particolare ai dirigenti della società Frascolla che hanno accolto con grande entusiasmo e partecipazione l’opportunità offerta a Davide Luzzi”.

“Quando mi è arrivata la chiamata da parte della società – dichiara Davide Luzzi – è stato veramente incredibile in quanto essendo nato e cresciuto a Taranto per me è veramente un grande onore rappresentare la mia città e difendere i suoi colori. Ringrazio la società per la stima nei miei confronti e spero che insieme riusciremo a raggiungere i risultati prefissati”

Linda Stevanato Ufficio stampa Gioiella Prisma Taranto

Foto profilo instagram Davide Luzzi