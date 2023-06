La Quero con il ring del 6^gala “Città dei due mari”

“Città dei due mari” in via Liguria.

Il 4 giugno per la festa dello Sport la città di Taranto si veste rossoblù e mette i guantoni sul ring che la Quero-Chiloiro allestirà in via Liguria nei pressi del negozio Spadafino, mentre tutta la strada sarà chiusa al traffico automobilistico e le attività commerciali aperte, per dare vita a una delle principali strade tarantine, a due passi dalla sede storica della palestra Quero in via Emilia.



A volere il 6^gala “Città dei due mari” è stata la famiglia Quero, con il maestro benemerito Vincenzo e i figli Cataldo e Cosimo, che saranno parte integrante dello staff tecnico che preparerà e seguirà gli atleti sul ring, composto inoltre da Salvatore Versace, Antonio Versace, Cosimo Inerte, Francesco D’Arcangelo, Andrea Bisignano e Vito Potenza.

Il “Città dei due mari” sarà così la manifestazione fulcro per l’estate tarantina tra quelle organizzate dalla Quero-Chiloiro e, per quest’anno, assumerà ulteriore prestigio per il contesto sano, sportivo e competitivo che vedrà la noble art del pugilato affiancarsi a tante altre discipline sportive, nell’ambito della Giornata nazionale dello sport indetta dal CONI nazionale nella figura del delegato provinciale dott.Michelangelo Giusti e grazie all’organizzazione delle uisp e csen dei presidenti provinciali Luca Augenti e Angela Patrono, nonché il patrocinio del Comune di Taranto e la grande risorsa dell’assessore allo sport Gianni Azzaro.

Gli incontri di pugilato avranno inizio a partire dalle ore 18.00 e si suddivideranno in una prima parte dedicata allo sparring-io giovanile, in cui i baby atleti tarantini gareggeranno in sei incontri di pugilato touch basato su temi di esecuzione tecnico-tattici, mentre nella seconda parte solcheranno le sedici corde ben dodici atleti della Quero-Chiloiro e della Pugilistica Taranto che sfideranno in gare dilettantistiche AOB gli atleti provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo.

Per la qualifica élite, combatteranno Luigi Portino, Domenico Maffei, Alessandro Donvito, Giacomo Gioioso, Ivan Gimmi e Alessio Ricci, negli youth sarà protagonista Gaetano Barbati, e per gli junior si schiereranno Nicola Cesarano, Vincenzo Carparelli, Domenico Vacca, Felice Di Cuia e Alessandro Zizzaro.