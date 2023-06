Controlli da Savelletri a Torre canne: sanzioni e sequestri a due noti ristoranti

Nella mattinata odierna, le forze dell’ordine hanno effettuato una serie di controlli lungo la litoranea da Savelletri a Torre Canne al fine di tutelare le risorse ittiche e contrastare la commercializzazione illegale di prodotti ittici. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione di Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi, in collaborazione con il personale della Stazione dei Carabinieri Forestale di Ostuni.

Durante i controlli mirati, sono state riscontrate diverse violazioni amministrative in due noti ristoranti della zona. Nel primo locale, i militari hanno accertato la mancanza di informazioni necessarie per la tutela dei consumatori, in particolare l’omessa indicazione sulla presenza di allergeni. Il gestore dell’attività commerciale è stato sanzionato con una multa amministrativa di 6.000,00 euro. È fondamentale fornire informazioni dettagliate sulla presenza di allergeni e altre sostanze potenzialmente pericolose per consentire ai consumatori, specialmente coloro che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di fare scelte consapevoli per la propria sicurezza. Inoltre, è emerso che il ristoratore deteneva prodotto ittico congelato privo di tracciabilità, il quale è stato sequestrato amministrativamente e destinato alla successiva distruzione. Il ristoratore è stato sanzionato con un importo pari a 1.500,00 euro.

Nel secondo ristorante, le forze dell’ordine hanno rilevato la mancata adesione alle prescrizioni contenute nel manuale di autocontrollo (HACCP). In questo caso, è stata inflitta una sanzione amministrativa di 2.000,00 euro.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio di competenza al fine di salvaguardare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.