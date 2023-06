E’ di Martina Franca il Carabiniere che oggi è diventato Cavaliere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica onora il Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo con il titolo di Cavaliere della Repubblica

Oggi, 2 giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Alla cerimonia ha presenziato Vittoria Ciaramella, la Prefetta di Cosenza.

Nato a Martina Franca, il Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo, 46 anni, attualmente comanda la stazione dei Carabinieri di San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza.

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri Gianpiero Palazzo oggi Cavaliere della Repubblica

Durante la sua carriera, ha ricevuto riconoscimenti come tre encomi semplici e la cittadinanza onoraria del Comune di Giuliana.

La sua passione per l’Arma si è sviluppata nel XI Battaglione Puglia, dove ha prestato servizio come Carabiniere Ausiliario.

Assistenze ai profughi kosovari sulle coste del Salento lo hanno consolidato come Cavaliere della Repubblica.

Il suo primo incarico in Sicilia lo ha visto a Giuliana, nella compagnia di Corleone.

Qui ha assunto rapidamente l’incarico di comandante ad interim, contribuendo al suo status di Cavaliere della Repubblica.

Durante la sua carriera, Palazzo ha condotto operazioni contro la criminalità e ha svolto attività di servizi sociali e umanitari.

Il suo intervento tempestivo ha salvato un cittadino di Giuliana da un malore improvviso.

Trasferitosi in Calabria, ha prestato servizio a San Giorgio Albanese e Rossano. Come comandante della stazione di San Demetrio Corone, ha salvato tre persone disabili da un incendio.

Durante un vasto incendio boschivo a Rossano, ha dimostrato grande coraggio. Ha messo in sicurezza numerose bombole di GPL, salvando la comunità.

Uno degli encomi attribuiti al Maresciallo Maggiore dott. Giampiero Palazzo

Il Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo ha dimostrato grande umanità in diverse situazioni. Ha salvato una donna che tentava di suicidarsi, ha difeso un’altra da un’aggressione violenta.

Ha tratto in salvo una donna caduta accidentalmente in un dirupo dopo due giorni di ricerche. Per quest’azione, riceverà un Encomio Solenne dal Sindaco di San Demetrio Corone nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

Il Mar. Capo Dott. Gianpiero Palazzo continua a servire con dedizione e coraggio, facendo onore al titolo di Cavaliere della Repubblica conferitogli oggi dal Presidente della Repubblica.