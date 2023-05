Profanato il convento dei Carmelitani a Mesagne: ladri in fuga con oggetti sacri in oro. I frati e il priore erano assenti per l’udienza papale.

Un ladro o più hanno rubato oggetti in oro dal convento dei Carmelitani a Mesagne. Il furto è avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio, quando i frati e il priore erano a Roma per l’udienza con il Papa.

Furto di oggetti in oro nel convento dei Carmelitani a Mesagne.

I malviventi sono entrati probabilmente dal muro che confina con la ferrovia. Hanno forzato una cassaforte e hanno portato via diversi oggetti preziosi. Il valore del bottino non è ancora noto.

La polizia indaga e cerca tracce dei ladri.

La polizia giudiziaria del Commissariato di Mesagne ha iniziato le indagini per identificare gli autori del furto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per cercare eventuali tracce.